İçten yanmalı motorlar ile tam elektrikli araçlar arasında geçiş köprüsü olarak görülen hibrit modeller, fiyat avantajını elektrikli araçlara kaptırdı. Açıklanan son veriler, elektrikli otomobillerin ortalama satış fiyatlarının hibrit araçların altına gerilediğini ortaya koydu.

Paylaşılan rakamlara göre küresel pazarda elektrikli araçların ortalama satış fiyatı 37 bin dolar seviyesine geriledi. Aynı dönemde hibrit araçların ortalama fiyatı ise yüzde 16 artış göstererek 39 bin dolar seviyesine yükseldi.

BATARYA MALİYETLERİ VE ÜRETİM KAPASİTESİ FİYATLARI NASIL ETKİLEDİ?

Fiyatlardaki gerilemenin temelinde, lityum-iyon batarya maliyetlerinde yaşanan yüzde 37'lik düşüş yer alıyor. Toplam araç maliyetinin yüzde 30 ila 40'ını oluşturan batarya paketlerindeki bu indirim, nihai satış fiyatlarına doğrudan yansıdı.

Dünya batarya pazarının büyük bölümünü kontrol eden üretim merkezlerindeki kapasite artışı ve kobalt içermeyen lityum-demir fosfat (LFP) bataryaların yaygınlaşması süreci hızlandırdı. Renault ve Volkswagen gibi dev üreticiler bu teknolojiye geçiş yapacağını duyururken, küresel pazara sunulan elektrikli araç sayısı 100 binli rakamlardan 1,64 milyon adede yükseldi.

PİYASA DİNAMİKLERİ VE YAKIT MALİYETLERİ SÜRECİ NASIL YÖNLENDİRDİ?

Son dönem verilerine göre elektrikli araç fiyatları düşüş eğilimini sürdürürken, içten yanmalı motorlu araçların fiyatlarında artış kaydedildi. Lityum-demir batarya maliyetlerindeki gerilemeye paralel olarak şarj edilebilir (plug-in) hibrit modellerin fiyatlarında da düşüşler yaşandı.

Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle yükselen petrol fiyatları da tüketicilerin elektrikli araçlara yönelmesinde belirleyici oldu. Artan yakıt giderleri, sürücüler açısından elektrikli modelleri finansal yönden daha avantajlı bir seçenek haline getirdi.