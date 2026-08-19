Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, elektrikli araç şarj istasyonlarındaki aylık elektrik kullanımı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 45 bin 605 megavatsaat olarak kaydedilen tüketim, yıllık bazda %97'lik bir artış gösterdi. Bir önceki ay olan hazirana kıyasla yaşanan yükseliş ise %24'ü buldu. Temmuz ayı boyunca ülke genelindeki istasyonlarda toplam 3,33 milyona yakın şarj işlemi tamamlandı.

HIZLI ŞARJ TÜKETİME DAMGA VURDU

Ülke genelindeki toplam şarj soketi sayısı temmuz sonu itibarıyla 46 bin 665’e ulaştı. Bu ağın 26 bin 204’ünü AC (yavaş), 20 bin 461’ini ise DC (hızlı) şarj noktaları oluşturdu. Hızlı şarj istasyonları toplam altyapının yaklaşık %44’ünü kapsasa da, ay boyunca gerçekleşen elektrik tüketiminin %84,94’ü bu noktalardan sağlandı. Toplam şarj işlemlerinin %79,08’inin de DC ünitelerinde yapılması, sürücülerin öncelikli tercihinin hızlı şarj olduğunu ortaya koydu.

HER 3 ŞARJDAN 2'Sİ YENİLENEBİLİR ENERJİDEN

Elektrikli araç şarj süreçlerinde çevre dostu kaynakların payı öne çıktı. Temmuzda gerçekleştirilen 3,33 milyon şarj işleminin %65’i Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) belgesine sahip yeşil şarj istasyonlarında yapıldı. Bu oran, ay boyunca tamamlanan her üç şarj işleminden ikisinin yeşil enerjiden sağlandığı anlamına geliyor.

2,5 YILDA 4 KAT GENİŞLEYEN ŞARJ AĞI

Elektrikli otomobil pazarındaki büyümeye paralel olarak şarj altyapısındaki hızlı ivme sürdü. 2024 yılının başında 12 bin 84 olan şarj noktası sayısı, 2025 başında 26 bin 462’ye, 2026 Temmuz ayı sonunda ise 46 bin 665’e ulaştı. Böylece şarj ağı kapasitesi yaklaşık 2,5 yıllık süreçte 4 kata yakın bir artış kaydetti.

TÜKETİMİN YARISI 5 BÜYÜKŞEHİRDEN

Elektrik tüketiminin coğrafi dağılımında sanayi ve nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu iller başı çekti. Tüketimin yarısından fazlası İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da gerçekleşti. Bu beş şehirde temmuz ayında toplam 45 bin 311 megavatsaat elektrik kullanıldı. İstanbul ise %23'lük payla tek başına tüketimin en büyük bölümünü sırtladı.