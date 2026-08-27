Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, elektrikli araç teknolojilerinde çığır açacak yeni stratejilerini tanıttı. Şirket, geliştirdiği yeni nesil hücreler ve bulut tabanlı yazılımlar sayesinde batarya performansını artırırken üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda 2030 yılına kadar 100’den fazla yeni modeli pazara sunmayı planlayan marka, küresel üretim kapasitesini de artıracak. Şirketin kendi bünyesinde ürettiği yeni batarya hücreleri, mevcut yüksek nikel oranlı bataryalara kıyasla iki katın üzerinde güç çıkışı sunarken şarj sürelerini yüzde 40 oranında kısaltıyor.

Bu yenilikçi teknolojinin ilk olarak yeni Santa Fe veya Genesis markasının menzil uzatmalı (EREV) elektrikli modellerinde yollara çıkması bekleniyor. Gelecek yıldan itibaren devreye alınacak orta nikel oranlı NCM hücreler ise sürüş performansından ödün vermeksizin batarya maliyetlerini yaklaşık yüzde 30 düşürecek.

Aynı boyuttaki LFP bataryalara kıyasla yüzde 30 daha fazla enerji yoğunluğu sunan bu sistem, menzilin belirgin şekilde uzatılmasına olanak tanıyacak. Ayrıca 2028 yılına kadar geliştirilecek bulut tabanlı batarya yönetim sistemi sayesinde, bataryaların ortalama kullanım ömrü yüzde 20 oranında uzatılacak.