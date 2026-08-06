Batarya teknolojisinde yaşanan hızlı ilerleme, elektrikli otomobillerin ardından havacılık sektörünü de dönüştürmeye hazırlanıyor. Avrupa Ulaşım ve Çevre Federasyonu (T&E) yetkilileri, elektrikli ve hibrit uçuşların kısa mesafeli seyahatleri daha sürdürülebilir hale getireceğini ve ithal jet yakıtına olan bağımlılığı ciddi oranda azaltacağını vurguluyor.

Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) tarafından yapılan analizler, geliştirilen 500 kilometre menzilli elektrikli uçakların kıtadaki mevcut uçuş rotalarının yaklaşık dörtte birini kapsayabileceğini gösteriyor. Elektrikli uçuşların özellikle demir yolu alternatifi bulunmayan ada ve deniz geçişli hatlarda karbon emisyonunu düşürmede kritik rol oynaması bekleniyor.

İLK ETAPTA HANGİ ROTALARDA VE UÇAKLARDA KULLANILACAK?

Potansiyel rotalar arasında Londra-Dublin, Atina-Santorini, Barselona-İbiza, Nice-Korsika ve Roma-Sardinya gibi yoğun yolcu trafiğine sahip hatlar öne çıkıyor. İlk nesil elektrikli uçakların sınırlı yolcu kapasitesi sebebiyle dev yolcu jetleriyle doğrudan rekabet etmek yerine, büyük havalimanlarına düzenli bağlantısı olmayan kırsal ve bölgesel hatlarda hizmet vermesi planlanıyor.

Bu süreçte Alman girişimi Vaeridion, 2030 yılına kadar sertifika almayı hedeflediği dokuz koltuklu elektrikli yolcu uçağı projesiyle dikkat çekiyor. Şirket, hava yolu firmaları ve özel jet işletmecilerinden şimdiden 100 uçaklık ön sipariş aldığını açıklayarak ticari potansiyelin büyüklüğünü ortaya koyuyor.

DEV ŞİRKETLERİN ELEKTRİKLİ UÇAK PROJELERİ NELERİ KAPSIYOR?

Hollandalı Elysian Aircraft, KLM iş birliğiyle 2035 yılına kadar yaklaşık 90 yolcu taşıyabilen ve 1.000 kilometre menzile ulaşan tamamen elektrikli bir uçak geliştirmeyi hedefliyor. Bu proje, bölgesel taşımacılıktan orta mesafe yolcu taşımacılığına geçişte önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Fransız üretici Aura Aero ise 19 koltuklu ve 1.500 kilometre menzilli hibrit-elektrikli bölgesel uçağını 2029 yılı sonunda sertifikalandırmayı planlıyor. Geliştirilen farklı boyutlardaki uçaklar, havacılıkta kademeli bir elektrikli dönüşümün zeminini hazırlıyor.

EMİSYON VE MALİYET AVANTAJLARI NELER OLACAK?

Elektrikli uçaklar uçuş sırasında fosil yakıt tüketmediği için karbon emisyonunu, hava kirliliğini ve gürültü seviyesini sıfırlama potansiyeli taşıyor. Hibrit sistemlerde ise sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanımıyla birlikte salınan emisyonların yüzde 80'e kadar düşürülebileceği hesaplanıyor.

Öte yandan çevresel etkilerin tam anlamıyla olumlu olabilmesi için kullanılan elektriğin kaynağı ve batarya üretim süreçleri kritik önem taşıyor. Avrupa Komisyonu ise karbonsuzlaştırma hedefleri doğrultusunda elektrikli uçak projelerini destekleyecek finansman mekanizmalarının kapsamını genişletmeyi planlıyor.