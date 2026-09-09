İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan elektrikli araba şarjına ilişkin iddıaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Daha önce bazı sosyal medya hesaplarında, evlerde elektrikli araba şarjına yeni bir yasağ getirildiği, mevcut şarj cihazlarının çıkarılacağı ve bu durum için yüz binlerce lira ceza kesileceği ileri sürülmüştu.

"HERHANGİ BİR YASAKLAMA KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL"

DMM, bu paylaşımların yanlış bir algı oluşturduğunu belirterek, "Herhangi bir yasaklama kesinlikle söz konusu değil" ifadesini kullandı.

Merkez, mevcut şarj cihazlarının çıkarılacağı veya şarj edenlere ceza uygulanacağı iddıalarının gerçeğe dayanmadığını vurguladı.

Açıklamada, çok katlı binalarda elektrik tesisatına proje dışı, izinsiz ve tekniğine uygun olmayan bireysel müdahalelerin önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu sayede yangın ve kaza risklerinin engellenmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı güdülüyor.

İki den fazla bağımsız bölüm bulunan yapılarda şarj ünitelerinin, bina yönetiminin bilgisi dahilinde, gerekli izinler alınarak ve gerekirse proje tadilatı yapılarak onaylı projeye ve teknik güvenlik standartlarına uygun şekilde kurulması gerektiği açıklandı.

DMM, iddia edilen cezaların yeni bir kısıtlamadan değil, sayaç dışı bağlantı, kaçak veya usulsüz elektrik kullanımı gibi halihazırda yürürlükte olan mevzuat ihlallerine yönelik olduğunu bildirdi.