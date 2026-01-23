Türkiye’de elektrikli araçlara ilgi hızla artarken, şarj maliyetlerindeki yükseliş kullanıcıların beklentilerini zorlamaya başladı. Özellikle TOGG sahiplerinin yoğun olarak kullandığı Trugo şarj istasyonlarının yeni fiyat listesi, elektrikli araçların en önemli avantajlarından biri olan düşük kullanım maliyetinin ciddi biçimde aşındığını ortaya koydu.

TRUGO'NUN YENİ ŞARJ TARİFELERİ

Karar’da yer alan habere göre Trugo, şarj hizmet bedellerini kilovatsaat (kWh) bazında güncelledi. Açıklanan tarifeler şöyle:

AC Şarj (22 kW ve altı): 9,95 TL / kWh

DC Şarj (150 kW’a kadar): 13,78 TL / kWh

Yüksek Hızlı DC Şarj (150 kW ve üzeri): 15,36 TL / kWh

Bu fiyatlar, özellikle hızlı şarj ihtiyacı olan kullanıcılar için maliyetleri belirgin şekilde yukarı taşıdı.

KİLOMETRE HESABI ŞAŞIRDI

Yeni tarifelerin ardından elektrikli araçların kilometre başına maliyeti yeniden hesaplandı. Kış aylarında batarya verimliliğinin düşmesi ve menzilin 300–350 kilometre aralığına gerilemesi, yüksek hızlı DC şarj kullanımında kilometre maliyetini 4 TL’nin üzerine çıkardı.

Buna karşılık güncel akaryakıt fiyatlarıyla 1.6 motor hacmine sahip ortalama bir dizel aracın kilometre maliyeti 3–3,5 TL bandında seyrediyor. Bu tablo, uzun yolculuklarda elektrikli araç kullanıcılarının dizel araç sahiplerinden daha fazla “yakıt” harcaması anlamına geliyor.

EVDEN ŞARJ AVANTAJI DA ZAYIFLIYOR

Elektrikli araçlar için en büyük avantajlardan biri olarak görülen evden şarj imkanı da eski cazibesini kaybetmeye başladı. Artan elektrik tüketim kademeleri nedeniyle ev tipi prizden şarj eden kullanıcılar, yüksek tüketim sınırını aşarak faturalarını en üst tarifeden ödemek zorunda kalıyor.

HERKES İÇİN EKONOMİK DEĞİL

Açıklanan fiyatların ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı elektrikli araçların maliyet avantajını yitirdiğini dile getirdi. Uzmanlar ise elektrikli araçların hala şehir içi kullanımda ve ev ya da iş yerinde şarj imkanı bulunan sürücüler için ekonomik olduğunu, yalnızca halka açık şarj istasyonlarına bağımlı olanlar için ise cazibesinin azaldığını vurguluyor.