Nevşehir'in Avanos ilçesinde yürütülen elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığı soruşturmasında, 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yaşayan N.Ç.'nin dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Araştırma ve istihbarat çalışmalarının yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda şüpheliler tespit edildi.
Şüphelilerin Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Hatay, Gaziantep, Adana ve Karaman'da ikamet ettikleri belirlendi. 20 Ekim'de 13 şüphelinin adresine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi yakalandı.
BİR ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan H.G., Ö.Ö., Y.T., İ.G., A.B., H.T., M.K., M.A.Ö. ve H.Ö. tutuklandı. S.D., C.P.Ö. ve K.B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adresinde bulunamayan S.Ö. hakkında adli makamlarca yakalama kararı çıkarıldı.