Kaza, saat 15.00 sıralarında Turan Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Emekli çiftçi Cavit Özkan, elektrikli bisikletiyle cadde üzerinde park etmek istediği sırada aracının kontrolünü kaybetti.
Savrulan elektrikli bisikletiyle birlikte yaklaşık 5 metre yükseklikten inşaat temeline düşen Özkan için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özkan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Özkan’ın cenazesi, itfaiye ekiplerince düştüğü inşaat temelinden çıkarıldı.
Cavit Özkan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.