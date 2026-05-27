İtalyan süper spor otomobil üreticisi Ferrari, elektrifikasyon çağına radikal ve tartışmalı bir giriş yaptı. Şirketin ilk tamamen elektrikli modeli olan ve İtalyanca "ışık" anlamına gelen Ferrari Luce, örtüsünün kaldırılmasıyla birlikte otomobil severler ve sadık Ferrari hayranları (Tifosi) arasında büyük bir tasarım tartışmasının fitilini ateşledi.

Apple’ın Eski Tasarımcıları Ferrari DNA'sını Değiştirdi

Luce’un ezber bozan ve Ferrari hatlarından uzak duran tasarımının arkasında tanıdık isimler var. Aracın dış ve iç mimarisi, Jony Ive ve Marc Newson’ın Apple’dan ayrıldıktan sonra kurduğu ünlü tasarım stüdyosu LoveFrom tarafından şekillendirildi.

Geçmişte Pininfarina ve Bertone gibi efsanevi İtalyan tasarım evleriyle çalışan Ferrari, bu kez LoveFrom’a tamamen özgür bir alan tanıdı. Ortaya çıkan 4 kapılı, 5 koltuklu yapı, üzerinde şahlanan at logosu olmasa bir Ferrari olduğunu tahmin etmesi neredeyse imkansız bir forma büründü.

Dikkat Çeken Radikal Tasarım Detayları:

Ön Bölüm: Amerikan kaslı otomobili Dodge Charger Daytona’yı andıran devasa bir aerodinamik kanat profili yer alıyor.

Kaput ve Yan Çizgiler: Ön kanadın hemen arkasında parlak siyah ikinci bir panel alanı bulunuyor. Yan tarafta ise önde 23 inç, arkada ise 24 inç boyutunda devasa jantlar dikkat çekiyor.

Kapı Mekanizması: Gizli kapı kollarının yanı sıra arka yolcular için geriye doğru açılan (Suicide Doors) kapı sistemi tercih edilmiş.

Arka Gövde: İlk bakışta geleneksel bir sedanı andırsa da, arka cam ve panel tek parça halinde yukarı doğru açılıyor. Ferrari, bu bölümde 360 Modena ve 458 Italia modellerinden ilham alındığını belirtiyor.

1.035 Beygir Güç ve "Gitar Amfisi" Teknolojisi

Ferrari Luce, tasarımındaki eleştirileri performans verileriyle susturmayı hedefliyor. Araçta, markanın yeni hiper otomobili F80'den türetilen dört adet elektrik motoru görev yapıyor.

Gövdeye entegre edilen 122 kWsa'lik batarya paketi, şasi rijitliğini yüzde 25 artırırken araca 530 km menzil sağlıyor. 800V mimarisine sahip olan Luce, 350 kW hızlı şarj desteği sayesinde sadece 20 dakikada 70 kWsa şarj kapasitesine ulaşabiliyor.

Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Tasarımıyla safkan Ferrari tutkunlarını kızdıran, teknoloji meraklılarını ise büyüleyen Ferrari Luce, Avrupa’da yaklaşık 550.000 euro (vergiler hariç) başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. 2.260 kilogramlık ağırlığıyla "en ağır Ferrari" unvanını da alan aracın, yollara çıktığında nasıl bir satış grafiği yakalayacağı ise büyük bir merak konusu.