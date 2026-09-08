Otomotiv dünyasında son dönemde sıkça yanıt aranan "İkinci elde hangi yakıt türü daha ekonomik?" sorusu üzerine uzmanlar, aynı bütçeyle satın alınabilen iki popüler otomobili detaylı bir test sürecine soktu.

Araştırma kapsamında araçların sadece ilk satın alım bedelleri değil; periyodik bakım masrafları, ikinci el değer kayıpları ve 30.000 mil boyunca harcadıkları toplam enerji maliyetleri en ince ayrıntısına kadar hesaplandı.

KAZANANI BELİRLEYEN DETAY

Elde edilen veriler, elektrikli araçların bütçe dostu olmasının tek bir temel koşula bağlı olduğunu kanıtladı. Araştırma sonuçlarına göre tablonun seyri şarj imkanlarına göre tamamen değişiyor:

Evde Şarj Avantajı: Elektrikli araç, sahibinin evinde şarj edildiğinde; bakım, enerji ve değer kaybı dahil tüm kalemler hesaplandığında benzinli rakibine kıyasla belirgin bir maliyet avantajı sağladı.

Halka Açık İstasyon Maliyeti: Şarj işlemi dışarıdaki ticari ve hızlı şarj istasyonlarında gerçekleştirildiğinde ise durum tersine döndü. Artan enerji tarifeleri nedeniyle elektrikli modelin toplam kullanım maliyeti, benzinli aracı geride bıraktı.

Çıkan sonuç, elektrikli araç satın almanın sunduğu tasarruf potansiyelinin tamamen sürücünün erişebildiği şarj altyapısıyla doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor.

İKİNCİ EL PAZARINDA MENZİLİ UZUN OLAN DEĞER KAZANIYOR

Küresel ölçekte tırmanan petrol fiyatları sürücüleri alternatif enerjili araçlara yönlendirirken, ikinci el piyasasındaki elektrikli araç devir sayıları da rekor seviyelere ulaşıyor.

Pazar analizleri, ikinci el piyasasında özellikle batarya kapasitesi yüksek ve tek şarjla uzun mesafe katedebilen modellerin değerini kaybetmediğini, hatta artan taleple birlikte değer kazandığını doğruluyor.