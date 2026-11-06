Elektrikli otomobillerin 2027 yılı motorlu taşıtlar vergisi (MTV) hesaplamalarında modeller arasında belirgin farklar bulunuyor. GZT'nin yayımladığı listede tahmini yıllık vergi, Citroen e-C3 için 3.843 lira, Mercedes GLC 400 4MATIC ve Porsche Taycan için ise 87.695 lira olarak yer alıyor.

Motor gücü ve taşıt değerine göre değişen tahminlerde Togg T10X, Tesla Model Y ve BMW iX3 için aynı tutar hesaplandı: 22.375 lira. Togg T10X 4More için öngörülen yıllık MTV ise 80.390 lira.

MODEL MODEL TAHMİNİ YILLIK MTV

Listede yer alan dokuz modelin 2027 yılına ilişkin tahmini yıllık MTV tutarları şöyle: