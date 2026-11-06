Elektrikli otomobillerin 2027 yılı motorlu taşıtlar vergisi (MTV) hesaplamalarında modeller arasında belirgin farklar bulunuyor. GZT'nin yayımladığı listede tahmini yıllık vergi, Citroen e-C3 için 3.843 lira, Mercedes GLC 400 4MATIC ve Porsche Taycan için ise 87.695 lira olarak yer alıyor.
Motor gücü ve taşıt değerine göre değişen tahminlerde Togg T10X, Tesla Model Y ve BMW iX3 için aynı tutar hesaplandı: 22.375 lira. Togg T10X 4More için öngörülen yıllık MTV ise 80.390 lira.
MODEL MODEL TAHMİNİ YILLIK MTV
Listede yer alan dokuz modelin 2027 yılına ilişkin tahmini yıllık MTV tutarları şöyle:
|Model
|Tahmini yıllık MTV
|Citroen e-C3
|3.843 TL
|Hyundai IONIQ 3
|6.790 TL
|Kia EV2 Cool
|10.697 TL
|Togg T10X
|22.375 TL
|Tesla Model Y
|22.375 TL
|BMW iX3
|22.375 TL
|Togg T10X 4More
|80.390 TL
|Mercedes GLC 400 4MATIC
|87.695 TL
|Porsche Taycan
|87.695 TL