Japonya'daki Osaka Üniversitesi, Tokai Rika şirketi ve ABD'deki California San Diego Üniversitesi araştırmacılarının ortaklaşa geliştirdiği sistem, otomobilin şarj noktasına milimetrik hassasiyetle yerleşmesini sağlıyor. Böylece kablosuz şarj sırasında yaşanan enerji kayıplarının azaltılması ve araçların daha verimli şarj edilmesi hedefleniyor.

OTOMOBİLİ PARK ETMEK YETERLİ OLACAK

Kablosuz şarj teknolojisinde aracın alt kısmında bulunan bir alıcı ile zemine yerleştirilen şarj ünitesi arasında manyetik alan oluşturuluyor. Bu sayede elektrik enerjisi herhangi bir kablo bağlantısına ihtiyaç duyulmadan otomobilin bataryasına aktarılabiliyor.

Ancak bu sistemin verimli çalışabilmesi için otomobilin zemindeki şarj ünitesinin üzerine doğru şekilde park edilmesi gerekiyor. Araç birkaç santimetre yanlış konumlandırıldığında bile enerji aktarımında kayıplar yaşanabiliyor ve şarj süresi uzayabiliyor.

Araştırmacıların geliştirdiği yeni sistem, bu sorunu radyo sinyalleriyle çözmeyi amaçlıyor. Otomobilin altına yerleştirilen dört küçük cihaz, zemindeki şarj ünitesinin çevresindeki antenlerle iletişim kuruyor. Böylece aracın tam olarak nerede bulunduğu ve hangi açıyla park edildiği hesaplanabiliyor.

Üstelik kullanılan teknoloji, bazı otomobillerin anahtarsız giriş sistemlerinde de bulunan kısa menzilli radyo sinyallerine dayanıyor. Bu sayede kameraların zorlandığı yağmurlu, karanlık veya kirli ortamlarda da hassas konumlandırma yapılabilmesi amaçlanıyor.

İLK TESTLERDE ŞAŞIRTAN SONUÇ

Laboratuvar ortamında küçültülmüş bir otomobil modeli üzerinde gerçekleştirilen deneylerde sistem, aracın konumunu yalnızca 2,32 milimetrelik ortanca hata payıyla belirlemeyi başardı. Aracın yönü ise 0,25 derecelik hassasiyetle hesaplandı.

Araştırmacılar, radyo sinyallerindeki bozulmaları düzelterek konum belirleme hatasını yaklaşık yüzde 80 oranında azaltmayı başardı. Bu gelişmenin özellikle sürücüsüz taksiler ve otonom otomobiller için önemli olabileceği belirtiliyor.

Çünkü sürücüsüz araçların şarj işlemini insan müdahalesi olmadan gerçekleştirebilmesi, gelecekte kurulacak otomatik ulaşım sistemleri açısından büyük önem taşıyor.

Araştırmanın başyazarı Ryotaro Hada, elektrikli otomobillerin bir gün akıllı telefonlar gibi yalnızca uygun noktaya yerleştirilerek şarj edilebilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Teknoloji henüz laboratuvar aşamasında bulunuyor. Sistemin gerçek boyutlu otomobillerle, açık hava koşullarında ve aktif şarj sırasında test edilmesi gerekiyor. Bu çalışmaların başarıyla tamamlanması durumunda elektrikli araç sahipleri, gelecekte kablo takmadan yalnızca park ederek bataryalarını doldurabilecek.