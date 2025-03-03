2024 yılında, Fransa'da otomobil ve akıllı mobiliteyi hedef alan 409 siber saldırı gerçekleştirildi. 2023'te bu sayı 295'e çıkarak bir yılda %39'luk bir artış yaşandı. Bu saldırıların yüzde 4'ü 2023'te şarj istasyonlarına yönelikken, 2024'te şarj altyapısını hedef alan saldırıların oranı %6'ya yükseldi.

Bu artışın, elektrikli araçların ve şarj altyapısının yaygınlaşmasıyla birlikte, şarj istasyonlarının daha fazla hedef haline gelmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Şarj ile ilgili üç risk alanı

automobile-propre.com'un haberine göre aslında, bu saldırıların %37'si binlerce bağlı nesneyi etkileyebilirdi. Ancak en önemli nokta, %59'unun milyonlarca nesneye hızla saldırma potansiyeline sahip olmasıydı. Araçlar, uygulamalar, şarj istasyonları ve aynı ekosistemdeki diğer unsurlar da bu riskin içinde yer alıyor. Upstream Pazarlama Başkan Yardımcısı Shira Sarid-Hausirer, "Riski önemli ölçüde artıran şey, varlıkların sayısı değil, bağlantı ve hepsinin birbirine bağlı olmasıdır" diyerek, bu sorunun ciddiyetine dikkat çekti.

Şarj konusunda üç ana risk alanı bulunduğu belirtiliyor. Bunlar, şarj şebekesi, terminaller ile araçlar arasındaki bağlantı ve terminaller ile elektrik şebekesi arasındaki bağlantıdır. Elektrik şebekesine bağlantı, "en resmi yorum ve araştırmanın yapıldığı unsurdur." Geçtiğimiz yıl, şarj istasyonları kullanılarak elektrik şebekesine yönelik bir saldırı simülasyonu yapılmıştı. Simülasyon ve ilgili çalışmanın yazarları, mevcut kusurları ortaya koyarak, "Simülasyon, ağa bağlı tüm tüketicileri etkileyen ve büyük mali kayıplara yol açan bu tür saldırıların uygulanabilirliğini ve ciddiyetini gözler önüne seriyor," şeklinde bir değerlendirmede bulunmuşlardır. Hacklenen terminaller ise kullanım dışı kalmış ve artık şarj edilemeyen terminaller olarak dikkat çekiyor.