Elektrikli scooter kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme Meclis gündemine taşındı. Sayıları 100 bine yaklaşan scooter araçları için plaka ve zorunlu trafik sigortası uygulaması geliyor. Düzenleme, geçtiğimiz hafta TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilirken, bu hafta Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyor.

8 MİLYON AKTİF KULLANICIYI İLGİLENDİRİYOR

Hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu Karayolları Trafik Kanunu değişikliği kapsamında, elektrikli scooter’lar artık zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamına alınacak. Türkiye genelinde yaklaşık 8 milyon aktif kullanıcı bulunduğu belirtilen scooter’ların trafikteki varlığı artık daha net kurallara bağlanacak.

ARTIK HASARLAR CEBİ YAKMAYACAK

Mevcut durumda scooter sürücüleri herhangi bir sigorta sistemine dahil olmadıkları için kazaya karıştıklarında tüm masrafları kendi cebinden ödemek zorunda kalıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, maddi hasarlı kazalarda kusurlu scooter sürücüsü sigorta kapsamında değerlendirilecek. Bu da kullanıcıların yüksek maliyetli zararlarla karşı karşıya kalmasının önüne geçecek.

PLAKA ZORUNLULUĞU DA GELİYOR

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer başlık ise plaka uygulaması. Sigortayla birlikte scooter’lara plaka takma zorunluluğu da getiriliyor. Bu sayede trafik denetimleri daha etkin hale gelirken, kazalarda sorumluluk tespiti de kolaylaşacak.

EHLİYET ZORUNLULUĞU GÜNDEME GELİR Mİ?

Sigorta ve plaka zorunluluğunun ardından, akıllara gelen bir diğer soru ise elektrikli scooter’lar için ehliyet şartı getirilip getirilmeyeceği oldu. Henüz böyle bir düzenleme gündemde olmasa da, trafik güvenliğini artırmaya yönelik bu adımların devam etmesi durumunda ilerleyen süreçte ehliyet zorunluluğu da tartışmaya açılabilir. Uzmanlar, scooter kullanımının özellikle büyük şehirlerde artmasıyla birlikte, eğitim ve sürüş yeterliliğine dair kriterlerin de masaya yatırılabileceğini belirtiyor.