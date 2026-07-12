Uçuşlar sırasında ALIA CX300, farklı eyaletlerdeki havalimanları arasında kargo taşıdı ve gerçek operasyon koşullarında test edildi. Programın amacı, elektrikli hava araçlarının mevcut hava trafiği sistemine güvenli şekilde entegre edilmesini sağlamak ve sertifikasyon sürecini hızlandırmak.

ELEKTRİKLİ UÇAK TİCARİ KULLANIMA YAKLAŞIYOR

ALIA CX300, geleneksel pistlerden kalkış ve iniş yapabilen tamamen elektrikli bir uçak olarak geliştirildi. Yaklaşık 620 kilometre menzile sahip olan model, pilotun yanı sıra beş yolcu veya yaklaşık 900 kilogram yük taşıyabiliyor. Elektrik motoru sayesinde karbon emisyonu üretmeden çalışırken, gürültü seviyesini de klasik uçaklara göre önemli ölçüde azaltıyor.

Şirket yetkilileri, bu uçuşların yalnızca bir gösteri olmadığını, elektrikli uçakların kısa mesafeli kargo taşımacılığı ve bölgesel hava ulaşımında kullanılabileceğini kanıtlamayı hedeflediğini belirtiyor. Program kapsamında elde edilen veriler, FAA'nin sertifikasyon çalışmalarında da kullanılacak.

HEDEF YOLCU TAŞIMACILIĞI

BETA Technologies, ALIA CX300'ün sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yolcu taşımacılığına da başlamayı planlıyor. Şirket daha önce ABD'de tamamen elektrikli bir uçakla yolcu taşıyarak önemli bir kilometre taşını geride bırakmıştı. Devam eden testlerin ardından elektrikli uçakların bölgesel ulaşımda daha yaygın kullanılması hedefleniyor.