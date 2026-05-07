Reaktivite Kontrollü Sıkıştırmalı Ateşleme (RCCI) adı verilen motor sistemi, laboratuvar testlerinde geleneksel motorların verimlilik değerlerini geride bıraktı. Mevcut teknolojilerde benzinli motorlar yakıtın yüzde 30-40’ını, dizel motorlar ise yüzde 45-50’sini güce dönüştürebilirken; RCCI teknolojisi bu oranı yüzde 60 seviyesine taşıdı.

YENİ SİSTEMİN ÇALIŞMA MEKANİZMASI

Geliştirilen sistem, yanma odasında hava ve benzini önceden karıştırarak süreci başlatıyor. Standart çevrim devam ederken, yanma odasına belirli bir oranda dizel yakıt ekleniyor. Pistonun tepe noktasına ulaştığı ateşleme anından hemen önce yapılan son dizel enjeksiyonu ile karışım patlatılıyor. Bu yöntem, benzinin hızlı yanma özelliği ile dizelin yüksek basınç altındaki performansını aynı anda kullanıyor.

YAKIT DÖNÜŞÜMÜNDE TEKNOLOJİK FARK

Motor sporları ve binek araçlarda kullanılan benzinin hızlı yanma, ağır vasıtalarda kullanılan dizelin ise yüksek tork gücü sağladığı biliniyor. RCCI motoru, bu iki yakıtın kimyasal özelliklerini yanma odasında harmanlayarak yakıtın neredeyse tamamının enerjiye dönüşmesini sağlıyor. Sistem, düşük emisyon ve yüksek tasarruf potansiyeliyle mevcut fosil yakıtlı motorlara alternatif olarak değerlendiriliyor.

FOSİL YAKITLARDA VERİMLİLİK ARAYIŞI

Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği üzerine yapılan çalışmalar kapsamında geliştirilen bu teknoloji, elektrikli araçlara geçiş sürecinde bir ara çözüm niteliği taşıyor. Sektörde hidrojen, biyodizel ve sentetik yakıtlar üzerindeki araştırmalar sürerken, çift yakıtlı motor sisteminin mevcut akaryakıt istasyonu altyapısını kullanarak verimliliği artırması hedefleniyor.