Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) araştırmacıları, elektriğe ihtiyaç duymadan çalışan ezber bozan bir "buzdolabı" teknolojisi geliştirdi.

NESCOD adı verilen bu deneysel sistem, tarımda gübre olarak da yaygın biçimde kullanılan amonyum nitrat tuzunun suda çözünürken ortamdaki ısıyı emmesi prensibine dayanıyor.

Yapılan testlerde, sistemin herhangi bir motor, kompresör veya elektrik prizi kullanmadan, oda sıcaklığındaki bir ortamı sadece 20 dakika içinde 3,6°C'ye kadar soğuttuğu ve sıcaklığı 15 saat boyunca gıda saklamaya uygun seviyede tuttuğu görüldü.

KENDİ KENDİNİ ŞARJ EDİYOR

Geliştirilen bu çevreci sistemin en dikkat çekici yanı ise kendi kendini "şarj" edebilmesi. Soğutma işlemi bittikten sonra devreye giren özel tasarımlı güneş enerjisi panelleri, sudaki nemi buharlaştırarak amonyum nitratın yeniden kristalleşmesini sağlıyor.

Böylece sistemde kullanılan tuz, hiçbir atık oluşturmadan bir sonraki soğutma döngüsü için tekrar hazır hale geliyor.

Henüz laboratuvar aşamasında olan ve ticari bir ürüne dönüşmesi için üzerinde çalışılması gereken bu teknoloji, özellikle elektrik şebekesinin olmadığı sıcak ve ücra bölgeler için umut vaat ediyor. Uzmanlar, sistemin gelecekte elektrik altyapısından yoksun köylerde, geçici barınaklarda veya savaş ve afet bölgelerinde aşı, ilaç ve gıdaların bozulmadan saklanmasında hayati bir rol oynayabileceğini belirtiyor.