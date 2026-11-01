Elektrikte yıllık tüketim sınırı 2027’den itibaren 4 bin kilovatsaatten 3 bin kilovatsaate düşürülürken, doğalgazda kasım ve aralık aylarında kademeli fiyatlandırmaya esas alınacak aylık tüketim limitleri de açıklandı. Elektrik Mühendisleri Odası kararın geri çekilmesini isterken, muhalefet artan enerji maliyetlerine tepki gösterdi.

4 YILDA YÜZDEA 633’LÜK ZAM

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, elektrik tüketim sınırının düşürülmesiyle daha fazla hanenin Son Kaynak Tedarik Tarifesi’ne geçerek serbest piyasa fiyatlarından etkilenebileceği uyarısında bulundu. Oda, “Konut aboneleri için 3 bin kWh’e düşürülen son kaynak limiti kararı derhal geri çekilmeli” çağrısı yaptı.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz kararı “AKP’nin vatandaşa kurduğu 2027 model yeni bir tuzak” olarak nitelendirdi. İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise dağıtım bedelinin Aralık 2022’de kilovatsaat başına 0.33 lirayken bugün 2.42 liraya çıktığını belirterek, “Artış yüzde 633. Yüksek dağıtım bedellerini geri çekin” dedi.

DOĞALGAZDA KIŞ LİMİTİ

BOTAŞ’ın açıkladığı kasım ve aralık ayı doğalgaz tüketim limitleri ise illere göre değişti. Kasımda aylık limit Ankara’da 283,78, İstanbul’da 136,01, İzmir’de 67,97 metreküp olarak belirlendi. Aralıkta bu sınırlar Ankara’da 420, İstanbul’da 259,35, İzmir’de 196,23 metreküpe yükseldi.