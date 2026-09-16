Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2027 yılı iletim ek ücretine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) uygulayacağı ek ücret oranı netleşti.

ÖDEMELER TEİAŞ TARAFINDAN TAHSİL EDİLECEK

Karara göre iletim ek ücreti, TEİAŞ’ın iletim tarifesinin binde 5’i oranında belirlendi. TEİAŞ, söz konusu tutarları aylık bazda hesaplayacak ve ilgili meblağları takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesaplarına aktaracak. Uygulama resmi olarak 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak.

TÜKETİCİ FATURALARINA YANSIMAYACAK

Yeni düzenleme, iletim tarifesi üzerinden alınan ek ücretin kurum içi aktarım oranını kapsıyor. Alınan karar doğrultusunda konut, ticarethane veya sanayi abonelerinin elektrik faturalarına herhangi bir ek maliyet veya doğrudan bir artış yansıtılmayacak.'