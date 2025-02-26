Elektrik tarifelerinde önemli bir değişiklik başladı. Yeni uygulama, maliyet bazlı faturalama sistemine geçişi işaret ediyor. Bu değişiklikle birlikte, 2024 yılı elektrik tüketimi, hesaplamalar için temel kriter haline geldi. Ancak, bu sistemin hangi tüketicileri nasıl etkileyeceği de merak konusu.

MALİYET BAZLI FATURALAR VE 2024 YILINA DAİR KRİTİK DETAYLAR

Show Haber'de yer alan habere göre, Elektrik fiyatlarında yeni dönemle birlikte, 2024 yılı tüketimi belirleyici olacak. 2024’te toplamda 5000 kWh’ı aşan tüketiciler için faturalar, maliyet bazlı tarifeye göre hesaplanacak.

Bu, 2023 yılında 5000 kWh'ı geçenlerin 2024 faturalarının farklı bir biçimde hesaplanacağı anlamına geliyor. Ancak, bu kişiler için bazı istisnalar da bulunuyor.

DEVLET DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıl elektrik tüketimi 5000 kWh’ın altında kalan vatandaşlar, 2024 yılı boyunca devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek. Bu kişilerin faturaları, yeni tarifeye göre zamlanmadan eski şartlarla hesaplanacak. 2024 yılı tüketimleri ne olursa olsun, fiyat artışları bu tüketicilere yansımayacak.

FATURALAR NASIL DEĞİŞECEK?

Elektrik faturasındaki bu değişiklikle birlikte, maliyet bazlı sisteme geçen tüketiciler için yeni dönem başlıyor. Ancak 5000 kWh altı kullanımda olanlar, devlet desteği sayesinde eski fiyatlarla devam edecek. Bu da, özellikle tasarruf eden kullanıcılar için önemli bir avantaj sunuyor.