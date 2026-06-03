Frank Hughes tarafından I. Dünya Savaşı sonrasında kurulan ve asırlık bir geçmişe sahip olan elektronik perakende şirketi Hughes Electrical, operasyonel maliyetlerin yükselmesi ve internet alışverişine yönelik tüketici talebinin artması nedeniyle küçülme kararı aldı.

Şirket yönetimi, 6 Haziran itibarıyla 8 fiziki mağazasını kapatacağını ve yeniden yapılanma süreci doğrultusunda 60 personelin istihdam durumunun etkileneceğini açıkladı.

Şirketin resmi açıklamasına göre; Diss, Dereham, Hunstanton, North Walsham, Thetford, Clacton, Wisbech ve Norwich'teki iki şube olmak üzere toplam 8 mağaza faaliyetine son verecek.

Bu karar neticesinde 35 mağaza çalışanının yanı sıra, kapatılması gündemde olan Norwich dağıtım merkezindeki 25 personelin de işini kaybetme riski bulunuyor.

Hughes Electrical CEO'su Mark Wardell, kararın piyasa şartlarının incelenmesi sonucu alındığını belirtirken, etkilenen çalışanlar için kurum içi alternatif pozisyonlar ve destek mekanizmaları üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Son mali yılda zarar bildiren şirket, bu durumu yükselen personel giderleri, enflasyonist baskılar, lojistik maliyetleri ve dijitalleşen perakende sektöründeki yoğun rekabete dayandırdı. İnternet üzerinden yapılan satışların artmasıyla birlikte geleneksel mağazacılık operasyonlarını daraltma yoluna giden firma, mali dengeleri korumak adına bu adımı attığını belirtti.

FAALİYET SÜRDÜRÜLECEK BÖLGELER

Fiziksel mağaza ağındaki bu küçülmeye rağmen şirket tamamen kapanmayacak.

Elektronik ürün satışı, kiralama, servis ve ticari çözümler sunmaya devam edecek olan Hughes Electrical; yeniden yapılanma sonrasında Doğu Anglia'daki 10 şubesi ve Colchester mağazası üzerinden operasyonlarını sürdürecek.