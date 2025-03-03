İngiltere'nin Dorset kentinde yaşayan 35 yaşındaki Kerri Absolom, evden çıkmak için acele ederken pantolonundan duman çıktığını fark etti. Perakende sektöründe yönetici olarak çalışan Absolom ve eşi, paniğe kapılarak hızla pantolonunu çıkarmaya çalıştı. Ancak bu sırada cihazdan havai fişek gibi kıvılcımlar saçılmaya başladı.

"ALEVLERİ ELLERİMLE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM"

Absolom, "Cebimde küçük bir alevin belirdiğini gördüğümde panikle elimle söndürmeye çalıştım" dedi. Ancak o an elindeki acıya odaklandığı için vücudunun geri kalanına ne olduğunun farkına varamadığını söyledi. Yanıklarını soğutmak için musluğun altına gittiğinde bacağını gördüğünü belirten Absolom, "Bacağımın derisi o kadar kötü yanmıştı ki erimiş bir kütleye dönüşmüştü" diye konuştu.

İYİLEŞME SÜRECİ OLDUKÇA ZORLU GEÇTİ

Eşi Christopher, olayın ciddiyetini fark ederek hemen ambulans çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genç kadını bahçeye çıkararak hortumla bacağını soğuttu.

İncelemede, elektronik sigaranın lityum pilinin cebindeki anahtarla temas ettiği ve bunun bir iletken görevi görerek yangına neden olduğu belirlendi.

Ağır yanıklarla hastaneye kaldırılan Absolom'a morfin verildi ve bir hafta boyunca yanık ünitesinde tedavi gördü. Cildi sürekli sıvı sızdırdığı için iyileşme süreci oldukça zorlu geçti. Doktorlar, iz kalmasını önlemek için deri nakli uyguladı ancak basit günlük aktiviteler bile ona acı veriyordu...

Olayın daha kötü sonuçlanabileceğini düşündüğünde tedirgin olduğunu belirten Absolom, "Yangın çıktığında oğlum kollarımda olsaydı ne olurdu? Onun benim gibi yaralanma ihtimali bile beni korkutuyor" diyerek yaşadığı travmayı dile getirdi...