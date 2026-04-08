Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doçent Dr. Pınar Pazarlı Bostan, elektronik sigaranın insan DNA'sına zarar verdiğini, elektronik sigara kullananların çocuklarında genetik bozulmalar yaşanabileceğini bildirdi. ANNE KARNINDA 'ÇAMAŞIR SUYU MADDESİ' SAPTANDI Elektronik sigaranın içeriğinde çamaşır suyundaki maddeler de tespit edildiğine dikkat çeken Bostan "Elektronik sigara akciğerlerin koruyucu bariyerini zayıflattığı gibi doğurganlık ve spern kalitesini de doğrudan etkiliyor. Anne karnında e-sigaraya maruz kalan erkek bebeklerin ileri dönemde çocuk sahibi olma ihtimalinin azaldığı saptandı " uyarısında bulundu.

