

Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen düzenleme, tüketicilerin arızalanan ürünleri yenisiyle değiştirmek yerine daha kolay şekilde tamir ettirebilmesini amaçlıyor. Yeni kurallar kapsamında üreticiler, belirli ürün gruplarında yedek parçaları daha uzun süre temin etmek ve makul ücret karşılığında onarım hizmeti sunmak zorunda kalacak.

GARANTİ BİTSE BİLE TAMİR İMKANI SUNULACAK

Düzenleme kapsamında garanti süresi sona ermiş olsa bile tüketicilerin bazı elektronik ürünler için onarım talep etme hakkı bulunacak. Üreticilerin ve yetkili servislerin tamir süreçleri konusunda daha şeffaf davranması, yedek parça ve teknik bilgilere erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.

AB ayrıca tüketicilerin yaşadıkları bölgedeki tamircileri, yedek parça satıcılarını ve yenilenmiş ikinci el ürün hizmeti veren işletmeleri daha kolay bulabilmesi için ücretsiz bir Avrupa Çevrimiçi Onarım Platformu kuracak. Kullanıcılar bu platform üzerinden hizmet sağlayıcıları karşılaştırabilecek, fiyat teklifleri alabilecek ve kendileri için en uygun seçeneği değerlendirebilecek.

Avrupa Birliği yetkilileri, yeni kurallarla birlikte milyonlarca elektronik cihazın çöpe gitmesinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Uzmanlara göre uygulama hem tüketicilerin masraflarını azaltacak hem de elektronik atık miktarının düşürülmesine katkı sağlayacak.

2024 yılında kabul edilen düzenlemenin, üye ülkelerin gerekli yasal uyum süreçlerini tamamlamasının ardından 31 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kurallar ilk etapta akıllı telefonlar, tabletler, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve benzeri ürünleri kapsayacak.