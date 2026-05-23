T.C.

ELEŞKİRT

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

04/05/2026

Sayı :2022/335Esas

DAVALI :AKİME ÇAÇAN

Davacı Mehmet Reşit Bülbül ile Davalı AKİME ÇEÇEN arasında mahkememizde görülmekte olan Geçit hakkı kurulması davası nedeniyle;

Davacı tarafından aleyhinize açılan Geçit hakkı kurulması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde adres bildirilmemesi nedeniyle adres araştırması yapıldığı, ancak yapılan adres araştırmasından netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davacı tarafından verilen 15/08/2022 tarihli dava dilekçesinde özetle; " Ağrı İli, Eleşkirt İlçesi, Aşağı Kopuz Köyü, 101 Ada, 102 Parsel Numaralı taşınmaz müvekkilim Memet Reşit Bülbül adına kayıtlıdır. Söz konusu bu taşınmaz ile komşu olan ve taşınmaz ile yol arasında kalan Ağrı İli, Eleşkirt İlçesi, Aşağı Kopuz Köyü, 101 Ada, 92 Parsel Numaralı taşınmaz davalı Reşit Çaçan adına tapuda kayıtlıdır. Müvekkilime ait taşınmaz tarla olarak kullanılmaktadır. Müvekkilime ait bu tarla, davalıya ait taşınmazın arkasında kaldığından ana (genel) yola çıkışı mümkün değildir. Yani taşınmazdan ana yola çıkmak için herhangi bir yolu veya geçilecek herhangi bir yeri yoktur. Davalı Reşit Çaçan kadimden beri yol olarak kullanılan alanı kapatmış ve söz konusu taşınmazın arkasında kalan tüm taşınmazların yolu kapatılmış bulunmaktadır. Müvekkilim, davalının taşınmazından yıllarca geçmiş olmasına rağmen yaklaşık 3-4 yıldır davalı taraf bu yolu kapatmış olup müvekkilim tarlasına ulaşamadığından dolayı tarlayı biçmesine rağmen yol olmadığından biçmiş olduğu mahsuller çoğu zaman tarlada kalmaktadır. Davalı, müvekkilimin kullandığı fiili yolu kapattığından, müvekkilim bu durumdan mağdur olmaktadır. Müvekkilim davalıya geçit hakkı(yol) konusunda teklif götürmüş, uygun tazminat karşılığında yol açılmasını istemiştir ancak davalı taraf müvekkilime olumlu bir cevap vermemiştir. Kadimden beri kullanıldığı şekliyle müvekkilim lehine mahkeme tarafından davalıya ait Ağrı İli, Eleşkirt İlçesi, Aşağı Kopuz Köyü, 101 Ada, 92 Parsel Numaralı taşınmazdan geçit hakkı (yol) tesisi halinde genel yola ulaşması mümkün olacaktır. Müvekkilim söz konusu tarlayı biçmesine rağmen biçtiği yoncaları bazen sırtlayarak tarladan çıkarmaktadır bazen de mahsul tarlada kalmaktadır. Bu mağduriyetin daha fazla devam etmemesi ve müvekkilin daha fazla zarara uğramaması için iş bu davanın ivedilikle çözüme kavuşturulması elzemdir. Bunun için yapılacak keşfin ivedilikle yapılmasında fayda vardır. Bu nedenle bedeli mukabilinde müvekkilime ait taşınmaz lehine aynı köyde bulunan Ağrı İli, Eleşkirt İlçesi, Aşağı Kopuz Köyü, 101 Ada, 92 Parsel Numaralı taşınmazdan geçit hakkı verilmesi için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur. Müvekkilime ait taşınmaz tarla olarak kullanıldığından bilirkişilerce yapılacak ölçümlerde en büyük iş makinelarının genişliklerinin baz alınmasını ve buna göre geçit hakkı (yol) verilmesini talep ediyoruz. "talep ettiğine ilişkin dava dilekçesi ilan edilmekle, talep etmiştir.

İş bu ilanın yapılmasını takiben 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı dikkate alınarak, HMK. 122 maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128. Maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususları tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

