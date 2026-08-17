FENERBAHÇELI’NIN artık sabrı yok… Sarı-lacivertli camia 12 yıldır şampiyonluk hayaliyle yatıp kalkıyor. Dolayısıyla ilk tökezlemede eleştiriler çok sert oluyor. Yıldız transferlerle iyice havaya giren taraftarlar, Gençlerbirliği mağlubiyetinin şokuyla sarsıldı. Hedefteki isim Teknik Direktör İsmail Kartal. Şampiyonlar Ligi’ndeki Lyon maçını da göz önünde bulunduran tecrübeli hoca, Greenwood, Kante, Semedo, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri Başkent’te kulübeye çekti.

LYON MAÇINDA YENİDEN DOĞUŞ

İŞTE bu karar mağlubiyetin nedeni olarak gösterildi. Ayrıca Asensio’ya olan tavrı da taraftarların eleştiri konusu. Her fırsatta İspanyol yıldızı oyundan alması, beklenen performansı sergileyemeyen İrfan Can Kahveci ısrarı Kartal’a olan tepkilerin yüksek sesle dile getirilmesine neden oluyor. G.Saray ve Trabzonspor’un puan kaybettiği ilk haftada alınacak galibiyet psikolojik açıdan da büyük önem taşıyordu, bu fırsat kaçtı. Kartal ve ekibi Lyon karşısında camiayı yeniden ayağa kaldırmaya çalışacak. Aksi halde eleştiri dozu daha da artacak