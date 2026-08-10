Yaz sezonunda yayın hayatına başlayan ve kısa sürede izleyicinin dikkatini çeken Daha 17 için yeni karar verildi. Reytinglerde başarılı bir grafik çizen dizinin kış sezonunda da ekrana gelmeye devam edeceği açıklandı. Dizinin Teoman karakterine hayat veren Ata Yaşat, devam kararını doğruladı.

DAHA 17 KIŞ SEZONUNDA DA EKRANDA

Pazar akşamlarının sevilen yapımlarından Daha 17, yaz sezonunun ardından ekran yolculuğunu sürdürmeye hazırlanıyor.

Diziyle ilgili eleştirilerin gündeme gelmesinin ardından senarist ve yönetmen desteği de alan yapım için kış sezonu kararı çıktı.

ATA YAŞAT MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat, Tv100'e verdiği röportajda dizinin kış sezonunda da devam edeceğini açıkladı.

Yaşat, ekip olarak yalnızca yaz sezonunda birlikte kalmak istemediklerini belirterek devam kararından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“HEPİMİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ”

Dizinin devam edecek olmasının ekip açısından da sevindirici olduğunu belirten Ata Yaşat, “Bu ekiple sadece yaz boyunca birlikte olmak istemezdik. Devam edecek olmamız hepimizi çok sevindirdi” ifadelerini kullandı.