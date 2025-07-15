Ekonomi ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair son zamanlarda sık sık eleştirilerde bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis'te bir araya geldi.
Son zamanlarda iktidara yönelik eleştirileriyle gündem olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni Anayasa, terörsüz Türkiye süreci, asgari ücrete zam yapılmaması ve memur-emekli maaşlarına yapılan zam oranlarına ilişkin peş peşe eleştirilerini dile getirmişti.