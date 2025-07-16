SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), SÖZCÜ TV ekranını 10 gün süreyle karartma sürecini T24’e anlattı. “Tünelin ucundaki ışık üzerimize gelen trenin ışığıymış” diyen Çakmakçı şunları söyledi:

Özgür Çakmakçı

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“Abluka böyle bir şey. Önce bizi vatandaşla, eylemciyle, politikacıyla ayırdılar. Bir yere attılar. ‘Uzaktan şöyle bir bakabilirsiniz’ dediler. Muhtemelen şunu söylüyorlar: ‘Çok konuşuyorsun. ‘Siz son dönemde biraz daha fazla konuştunuz, kapattık’ dediler.

Onlar artık eleştirilmek istemiyorlar. Eleştirenlerin sonu bu siyah ekran oluyor. Biz bunun geleceği günü şöyle anladık. 19 Mart öncesi bizi ‘konuşmayın, konuşmayın’ diye uyarmışlar, biz anlamamışız. Herkes bir tünele girdiğimizi biliyordu. Tünelin bu kadar uzun olacağını bilmiyorduk. O ışık da tünelin ucundaki ışık, üzerimize gelen trenin ışığıymış. Ama biter. Bu da bitecek. Türkiye’de hiçbir şey kalıcı değil. İyice otoriterleşen, baskıyı artık normal bir hale getiren bu yeni normalde bir iktidar var. İktidar baskıyı artırıp artırıp onlara oy vermeyenleri, onları eleştirenleri bir torbaya koyup kenara atıyorlar.”