Brookings entitüsünde araştırmacı ekonomist olarak görev yapan ve hükümetlerin ekonomik planları ve eylemleri hakkında önemli yorumlar yapan Robin Brooks'ın son yazısı komşuyu karıştırdı.

Avrupa'nın savaşan Ukrayna'ya destek vermek için hazırladığı yaptırım paketini defalarca veto eden Yunanistan'ın eylemlerini eleştiren Brooks, Yunan halkını çok kızdırdı.

Brooks'un kendi paylaştığı görsel

Brooks'ün Türkiye'yi ziyaret etmesi ve bu konuda paylaşım yapması ise Yunanlılar için son damla oldu.

Bunun üzerine Yunanlı sosyal medya kullanıcıları, ünlü ekonomisti yapay zeka desteğiyle şekilden şekilde soktu.

Başına fes, eline nargile tutuşturulan yapay zeka Brooks, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini sıkarken, rakı masasında otururken tasvir edildi. Yorumlar ağır hakaretlerle doldu.

Ekonomist ise bu tepki seline komediyle karşılık verdi. Beğendi yapay zeka fotoğrafları kolaj olarak toplayan ekonomist, kendi sayfasından paylaştı.

YUNANLILARI KIZDIRAN YAZI

Rusya'nın savaşını finanse edebilmek için kullandığı gaz ve petrol ihracatı, Avrupa'nın yaptırım listeleri arasında başta geliyordu.

Ancak bu yaptırımlar Rus enerji ürünleri taşıyan Yunan gemileri için büyük zarar anlamına geliyordu. Hal böyle olunca Miçotakis hükümeti, işgalci ülkeye yaptırımı desteklemek yerine veto etti.

Bu durum Avrupa'da büyük öfkeye neden oldu. Avrupa Birliği, üye ülkelerin kritik paketleri veto etmesini önlemek için reform çabalarına başladı.

Bu durumu eleştirilen Brooks, Yunanistan'ı "armatörler tarafından yönetilen bir ülke" olarak yorumladı, Yunanistan'ın vurdum duymaz davranışını eleştirdi.

Dahası, Avrupa'dan destek alan Yunanistan'ın bu davranışını uzun vadede değerlendiren Brooks kararın Avrupa'ya kadar Yunanistan'a da zararlı olduğunu açıkladı.

Kendi sayfasında paylaştığı bu yazıdan sonra Brooks'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Yunanlılar, ekonomisti "çifte standartla" suçladı ve veto hakkını kullanan başka Avrupa ülkelerine örnek verdi.