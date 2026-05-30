Asya’da özellikle Güney Kore ve Çin’de son dönemde dikkat çeken yeni bir estetik trend hızla yayılıyor. “Elf kulağı” olarak adlandırılan uygulama, kulakların üst kısmını daha kalkık ve sivri bir görünüme kavuşturarak yüz hatlarını daha ince ve orantılı gösterme amacı taşıyor.

Estetik işlemin temelinde, dolgu uygulamaları ya da bazı hafif cerrahi teknikler bulunuyor. Kimi vakalarda geçici bantlama yöntemleri de tercih ediliyor. İşlemin özellikle “küçük yüz” ve “V formunda çene hattı” estetiğiyle uyumlu olduğu düşünülüyor.

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA DAHA DA YAYILIYOR

Trendin yayılmasında sosyal medya platformlarının etkisi büyük. TikTok, Instagram ve Asya merkezli uygulamalarda paylaşılan görseller, gençler arasında bu estetiğe olan ilgiyi artırmış durumda. K-pop kültürü ve influencer paylaşımları da bu akımın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Estetik klinikleri tarafından “hızlı uygulanabilen ve geri dönüşü mümkün” bir işlem olarak sunulan elf kulağı uygulaması, uzmanlar tarafından ise temkinli yaklaşılan bir trend olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu tür müdahaleler kalıcı sonuçlar doğurabilir ve kulak formunda asimetri, doku hasarı ya da enfeksiyon gibi riskler barındırabilir.