8 Temmuz'da tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a destek vermek amacıyla geçtiğimiz hafta Adana'da düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'ye yaptığı çağrıda "Zeydan'dan korkma sandığı getir" ifadelerini kullanmıştı. Özel, aynı mitingde 28. dönem AKP Milletvekili Osman Gökçek'e de "Bozum tohum" şeklinde seslenmişti.
GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILINCA HAREKETE GEÇTİLER
Adana'da yayın yapan 'KüçükSaat', Özel'in mitinginde söylediği sözlerin duvarlara yazıldığı bir görüntüyü paylaştı.
Paylaşımın ardından polis olduklarını öne sürülen iki kişi, ellerinde sprey boya ile yazıları karaladı.
O esnada çevrede bulunan bir vatandaş da polis olduğu iddia edilen şahısları kayda aldı.