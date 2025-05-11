Türkiye’de Anneler Günü’nün kutlanması 1955’te başladı. Türk Kadınlar Birliği’nin girişimiyle 70 yıldır her mayısta anneler baş tacı ediliyor, hediyelerle onlara duyulan sevgi bir kez daha anlatılıyor. Anneler Günü, nesilleri birbirine bağlıyor.

Evlatlarıyla yaşama tutunuyor

Hatay’da 6 Şubat 2023’teki depremlerde eşini, 2 çocuğunu ve bacaklarını kaybeden Ebru Çelikkol (30) hayatını tekerlekli sandalyede sürdürüyor. Çelikkol, biri engelli 2 çocuğunun bakımını güç de olsa kendisi yapıyor.

Çelikkol, en büyük hayalinin çocuklarına bir ev alabilmek olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: “Engelliyim ama bu durum çocuklarımın bakımına engel olmuyor. Çocuklarım için elimden gelenin fazlasını yapıyorum.”

Annenin otizmle savaşı

Manisa’da yaşayan 3 çocuk annesi Saadet Şerenoğlu (50), otizmli ikizlerine 25 yıldır bakıyor. Çocukları nedeniyle 8 kez ev değiştiren Şerenoğlu, tüm zorluklara rağmen hem annelik hem de babalık görevini üstlenerek evlatlarını topluma kazandırdı.

Anneler için havalandılar

Kapadokya’nın başlangıç noktasındaki Ihlara Vadisi’nde sıcak hava balonları, ‘Anneler Günü’ne özel havalandı. Sıcak hava balonuyla anneler, Melendiz Çayı, Ihlara Vadisi, kaya oyma evler, Selime Katedrali ve Hasandağı’nın manzarasına karşı gökyüzüne uçtu.

Bakıcı anneler unutulmadı

Erzurum’da koruma altındaki çocuklar, bakıcılarının Anneler Günü’nü kutladı.100 çocuk ve 50 annenin katıldığı etkinlikte eğlenceli oyunlar oynandı. Çocukların, bakım personeline hitaben yazdığı mektupları okudukları esnada duygusal anlar yaşandı.

39 yıldır oğlunun gözü

İzmir’de yaşayan Nevra Yıldırım, 39 yaşındaki görme engelli oğlunun eğitimini tamamlayıp işe yerleşmesine kadar üzerinden desteğini hiç çekmedi. Önder Savaş Yıldırım annesi sayesinde Ege Üniversitesine 6 yıldır santral memuru olarak görev yapıyor.

5.5 yıldır evlat nöbetindeler

Diyarbakır’da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 2019’dan beri HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemindeler. Çocuklarını bekleyen anneler, “Anneler Günü ama bizim Anneler Günü’müz yok. Dödükleri o gün Anneler Günü olacak” dedi.