Galatasaray’da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı takıma bir yandan da geçtiğimiz sezon kiralık olarak yollanan isimlerden haber geliyor. Geçen sezonun başında Galatasaray'dan Southampton'a kiralık transfer olan Elias Jelert'in geleceği belli oldu.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Danimarkalı sağ bekin gelecek sezon takımda yer almayacağı belirtildi. Bu sezon Southampton forması ile 11 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 1 asist yaptı.