Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 28. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali’nin açılış gününde sahneye çıkan şarkıcı Elif Buse Doğan, konser alanındaki yoğunluğu bulamayınca şaşkınlığını dile getirdi.

Genç şarkıcı ile alandaki az sayıda dinleyici arasında geçen "kayısı toplama" diyaloğu ise sosyal medyada gecenin en çok konuşulan videosu oldu.

'KAYISI TOPLAMAYA GİTTİLER'

Elif Buse Doğan, "Malatyalılar nerede, çok merak ediyorum. Başka bir konser mi var? Oraya mı gittiler?" diye sordu.

Bunun üzerine seyircilerden "Kayısı toplamaya gittiler" yanıtı geldi. Sanatçı ise "Herkes mi orada? Keşke biz de yardıma gitseydik de işi bitirselerdi, akşama konsere gelselerdi" şeklinde karşılık verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaklaşık iki saat boyunca türkülerini seslendiren sanatçının sahnede yaşadığı bu anlar kısa sürede internete düştü.

Sosyal medya kullanıcıları, " Malatya'da temmuz ayı kayısı hasat zamanıdır, can derdinde olan halkı konserde bulamazsınız" ve "Sanatçı samimi bir sitemde bulunmuş ama Malatya'nın gerçeği şu an tarlada" yorumlarıyla diyaloğa büyük ilgi gösterdi.

Elif Buse Doğan, özellikle 2022'de seslendirdiği "Samsak Döveci" şarkısıyla geniş kitlelerce tanınmıştı.