Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Elif Buse Doğan önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Doğan, kış tatilinden yeni döndüğünü, ufak bir kaza atlattığını söyledi.

Ünlü şarkıcıcı snowboard yaparken düştüğünü, bu nedenle vücudunun birçok yerinin morardığını ifade etti.

Çocukluğundan beri snowboard yaptığını vurgulayan Elif Buse Doğan herhangi bir eğitime ihtiyaç duymadığını söyledi.

Elif Buse Doğan'ın Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in evliliğinin bitmesine neden olduğu iddia edilmişti. Doğan ise söylentileri yalanlamıştı:

"Haberlere konu olan kişiyle on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır."

"Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, 'boşanmaya sebep olduğum' yönündeki iftiraları ortaya atan ve iddialarını ispatlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiririm."