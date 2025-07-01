Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin'in kızı Elif Engin, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile 22 Haziran'da hayatını birleştirdi.
Çorum'da gerçekleşen görkemli düğün, Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi'nde 5 bin davetlinin katılımıyla adeta yıldızlar geçidine sahne oldu.
Düğün için tam 125 özel uçak kaldırıldı.
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yıldırım Demirören, Acun Ilıcalı ve Osman Gökçek gibi birbirinden önemli isimler de törende şahitlik yaptı.
Düğün hâlâ konuşulmaya devam ederken yeni eli çift, balayı için İtalya'nın Sardunya Adası'na gitti.
Elif Engin Ahlatcı önceki gün sosyal medya hesabından romantik balayı pozlarını paylaştı.