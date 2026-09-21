Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yapılan seçimlerde sandıklar kapandı. Sandık çıkış anketlerine göre Berlin'de Türkiye kökenli aday Elif Eralp'in eyalet başbakanlığı için aday gösterildiği Sol Parti yüzde 24,5 ile ilk sırada yer aldı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 20 ile ikinci, Almanya için Alternatif (AfD) ise yüzde 16 ile üçüncü oldu.

Mecklenburg-Vorpommern'de ise AfD yüzde 37 ile ilk sıraya yerleşirken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 35,5 ile ikinci oldu, ancak her iki eyalette de hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gereken sandalye çoğunluğuna ulaşamadı.

Eralp: Berlin'i hep birlikte değiştireceğiz

Berlin'de seçimleri önde götüren Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp, ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada partisinin destekçilerine ve seçmenlere teşekkür etti.

Eralp, "Bugünden itibaren Berlin'i birlikte değiştireceğiz ve daha iyi bir yer haline getireceğiz" dedi. Berlin'deki en önemli sosyal sorunlardan birinin kira ve konut krizi olduğunu belirten Eralp, önceliklerinden birinin uygun fiyatlı konutların artırılması olduğunu ifade etti.

Seçmenlerin, herkesin insan onuruna yakışır koşullarda yaşayabileceği daha adil ve yaşanabilir bir Berlin için yeni bir sayfa açılması yönünde mesaj verdiğini söyleyen Eralp, "Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi" ifadelerini kullandı.

Eralp sözlerini, "Bunu bugün hep birlikte gösterdik ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor" diyerek sürdürdü.

Elif Eralp kimdir?

Elif Eralp'in anne ve babası, 1980 askeri darbesinin ardından siyasi nedenlerle İstanbul'dan Almanya'ya gitti.

Elif Eralp, 1981 yılında Almanya'nın Münih kentinde doğdu. Çocukluğunun ilk yıllarını Münih'te geçiren Eralp, babasının doktor olarak çalıştığı Dortmund'da da bir süre yaşadı. 8 yaşındayken ailesiyle birlikte Hamburg'un Altona semtine taşındı ve eğitim hayatını burada sürdürdü.

Lise eğitiminin ardından 2001 yılında Hamburg Üniversitesi'nde hukuk eğitimi almaya başlayan Eralp, 2007 yılında üniversiteden mezun oldu. Hukuk alanındaki ilk devlet sınavını tamamladıktan sonra mesleki eğitimine devam etti.

Eralp, 2009 yılında Hamburg'da İkinci Devlet Hukuk Sınavı'nı da geçerek hukuk eğitimini tamamladı.

Elif Eralp evlidir ve iki çocuk annesidir. Siyasi kariyerinin yanı sıra aile yaşamını da sürdüren Eralp, Berlin'de yaşamaktadır.

Elif Eralp'in siyasi kariyeri

Elif Eralp, siyasi çalışmalarına Sol Parti (Die Linke) bünyesinde devam etti. 2010 yılında Die Linke'nin meclis grubunda "Sivil Haklar ve Demokrasi" çalışma grubunda hukuk politikaları danışmanı olarak görev yapmaya başladı.

2017 yılında Die Linke'ye üye olan Eralp, Aralık 2018'de partinin Berlin eyalet örgütünün 7. eyalet parti kongresinde eyalet yürütme kuruluna seçildi. Mayıs 2025'te gerçekleştirilen 10. eyalet parti kongresinde ise eyalet başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Eralp, 2019 yılının ortalarında Hamze Bytyci, Ferat Koçak ve Belma Bekos ile birlikte, ırkçılığa maruz kalan parti üyelerinin parti çalışmalarına daha fazla katılımını savunan ülke çapındaki Links*Kanax ittifakının kurulmasında rol aldı. Bu kapsamda parti içinde göçmen kökenli kişilerin daha fazla örgütlenmesini ve siyasi çalışmalara katılımını destekleyecek bir çeşitlilik komitesinin oluşturulmasını savundu.

Berlin Temsilciler Meclisi'ne seçildi

2021 yılında Die Linke'nin Berlin örgütü tarafından Friedrichshain-Kreuzberg 2 seçim bölgesinde doğrudan aday gösterilen Eralp, aynı zamanda Berlin eyalet seçimlerinde partinin eyalet listesinin yedinci sırasında yer aldı.

Doğrudan aday olduğu seçim bölgesinde Yeşiller'in adayı Marianne Burkert-Eulitz'e karşı yüzde 28,5 oy alan Eralp, rakibinin yüzde 38,5'lik oy oranının gerisinde kaldı. Ancak eyalet listesindeki sıralaması sayesinde Berlin Temsilciler Meclisi'ne girdi ve Die Linke'nin meclis grubunda görev yapmaya başladı.

Eralp, 2023 yılında yapılan seçimlerde yeniden Berlin Temsilciler Meclisi'ne seçildi.

Elif Eralp, 2026 Berlin Eyalet Seçimleri'nde Die Linke'nin başbakan adayı olarak yarıştı.