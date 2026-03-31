Nusaybin Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yaparken geçen yıl ağustos ayında istifa eden Çelik’in, bir süre sonra Artuklu ilçe merkezine yerleştiği öğrenildi.

Evliliğinin ardından kısa sürede boşanan genç kadından haber alamayan yakınları, 28 Mart’ta evine gitti. İçeri giren yakınları, Çelik’i hareketsiz halde bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Elif Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik’in cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Köyceğiz köyünde toprağa verildi. Kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından netlik kazanacak olup, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.