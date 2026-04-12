İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni, Elif Karaaslan gözaltına alındı. AYLIK KAZANCIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ Futbol dünyasında problemler yaşamasının ardından hakemlik kariyeri sona eren Elif Karaarslan, yönünü dijital platformlara çevirdi. Sahalardan uzaklaşmasının ardından sosyal medyada aktif rol almaya başlayan Karaarslan’ın elde ettiği gelir, gündem oldu. Futbolculuk geçmişinin ardından hakemliğe yönelen ve alt liglerde görev yapan Karaarslan, yaşanan sürecin ardından kariyerinde radikal bir değişikliğe gitti. Futbol sahalarından çekilen Karaaslan, dijital platformları yeni bir gelir kapısı olarak değerlendirdi. Özellikle abonelik temelli içerik üretimine yönelen Karaarslan, sosyal medya stratejisiyle kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Instagram üzerinden abonelere özel içerikler sunduğu belirtilen Karaarslan’ın 23 binin üzerinde aboneye ulaştığı ifade edildi. Abone başına yaklaşık 2 dolar gelir elde ettiği öne sürülen Karaarslan’ın toplam aylık kazancının 2.2 milyon TL seviyesine çıktığı iddiası, sosyal medyada gündem olmuştu.

