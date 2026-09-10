Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Vedomosti gazetesine verdiği mülakatta, ülkesinin güvenliğinin tehdit edilmesi durumunda nükleer silah kullanmaktan çekinmeyeceklerini ve bunun bir blöf değil, gerçek bir ihtimal olduğunu vurguladı.

Rusya'nın güncellenen nükleer doktrinine dikkat çeken Medvedev, nükleer güce sahip bir ülkenin desteğiyle Rusya veya Belarus’a yapılacak herhangi bir saldırının ortak bir tecavüz sayılacağını belirterek, Moskova'nın Kiev ile NATO’ya ait kritik tesisleri imha edecek askeri kapasiteye bariz biçimde sahip olduğunu dile getirdi.

Açıklamalarında Batı yaptırımlarına da değinen Medvedev, kısıtlamaların uluslararası hukuka aykırı ve değersiz olduğunu savunarak Rus bankacılık sisteminin istikrarını koruduğunu ifade etti. Olası bir doğrudan çatışmanın tüm dünya için geri dönüşü olmayan bir felaket yaratacağı uyarısını yineleyen Medvedev, Batı'nın bu konudaki tutumunu sert bir dille eleştirdi.