Nümizmatik dünyasında son dönemde ortaya çıkan baskı hataları, sıradan banknotları servet değerinde koleksiyon parçalarına dönüştürüyor. Özellikle "ikiz banknotlar" olarak adlandırılan ve aynı seri numarasına sahip olan 1 dolarlık banknotlar, koleksiyoncuların yeni gözdesi haline gelmiş durumda.

Normal şartlarda her biri benzersiz bir kimliğe sahip olması gereken bu paraların, iki farklı baskı kurumuna verilen hatalı siparişler sonucunda aynı seri numarasıyla basıldığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre, dünya genelinde yaklaşık 12,8 milyon adet basıldığı tahmin edilen bu hatalı seriler, nadir bulunmaları nedeniyle piyasa değerinin çok üzerinde rakamlara alıcı buluyor.

150 BİN EURO DEĞERİNDE

Artı33'de yer alan habere göre, Wealthy Nickel gibi sektörel platformlar, özellikle kondisyonu korunmuş olan "ikiz" banknot çiftlerinin değerinin 20 bin ile 150 bin Euro arasında değişebildiğine dikkat çekiyor.

Koleksiyon meraklılarının peşine düştüğü bu değerli hatalar, özellikle yurt dışı gezilerinden dönenlerin veya kenarda döviz biriktirenlerin ceplerini kontrol etmesi için büyük bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.

Tek bir baskı hatası, şanslı bir banknot sahibine beklenmedik bir servetin kapılarını aralayabiliyor.