Altın piyasasında haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşandı. ABD’de açıklanan güçlü istihdam verileri, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirirken değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.

Ons altın, 4 bin 365 dolara kadar geriledi. Ons altın haftayı yaklaşık 4 bin 430 dolar seviyesinde tamamladı. Küresel piyasalardaki geri çekilme, serbest piyasa altın fiyatlarına da yansıdı.

GRAM ALTIN 6 BIN 900 TL’NİN ALTINDA

Serbest piyasada gram altının alış fiyatı 6 bin 898,04 TL, satış fiyatı ise 6 bin 898,85 TL olarak kaydedildi. Gram altında günlük düşüş yüzde 0,74’ü buldu.

Diğer altın çeşitlerinde de düşüş söz konusu. Çeyrek altın 11 bin 108 TL’den alınıp 11 bin 263 TL’den satıldı. Yarım altının satış fiyatı 22 bin 498 TL, tam altının satış fiyatı ise 44 bin 722,37 TL seviyesinde gerçekleşti.

Cumhuriyet altını 44 bin 282 TL alış ve 44 bin 844 TL satış, Reşat altını ise 44 bin 314,47 TL alış ve 44 bin 876,95 TL satış seviyesinde işlem gördü.

Günlük değişimlere bakıldığında gram altın yüzde 0,74, çeyrek ve yarım altın yüzde 0,96, tam altın yüzde 0,71, Cumhuriyet altını yüzde 0,96 ve Reşat altını yüzde 0,89 değer kaybetti.

22 ayar bileziklerin satış fiyatı 6 bin 279,61 TL olurken günlük kayıp yüzde 1,31 ile listedeki diğer altın türlerinin üzerinde gerçekleşti.

GÖZLER CUMAYA ÇEVRİLDİ

Yeni haftaya doğru ilerlerken piyasanın gözü kulağı cuma günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi. Temmuz ayın enflasyon yıllık bazda yüzde 3,4 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,1 olmuştu. Ağustos ayında ise yıllık yüzde 3,4 olarak açıklanması beklenirken, aylık bazda yüzde 0,4 olarak açıklanması öngörülüyor.

Verilerin Fed’in faiz patikasına ilişkin beklentileri değiştirip önerecek olması, ons altının yönü açısından kritik önem taşıyor.

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