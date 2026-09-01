Elinde altın, gümüş ve doları olan yatırımcıların gözü kulağı ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelecek kararlara çevrildi.

Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’nda yaptığı faiz artırımı sinyalli "şahin" açıklamalar, piyasalarda 15-16 Eylül toplantısı için faiz artış ihtimalini yüzde 40'tan yüzde 60'a çıkardı. Ancak dünya devlerinden UBS, piyasadaki bu genel beklentinin aksine adeta "ters köşe" bir tahminde bulundu.

UBS, çekirdek enflasyonun soğuduğuna dair yeni işaretlerin Fed’e faizleri sabit tutma imkanı vereceğini ileri sürdü.

Banka, enflasyondaki düşüşün sürmesi halinde Fed'in 2026 yılı boyunca faiz artırmayacağını, hatta 2027’nin ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğini öngördü.

ENFLASYON BEKLENTİYİ AŞSA DA ÇEKİRDEK GÖSTERGELER DÜŞÜŞTE

Faiz politikasına ilişkin tartışmalar, Temmuz ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle alevlendi. ABD'de PCE endeksi Temmuz'da aylık %0,2 ve yıllık %3,7 artarak beklentilerin üzerinde oldu.

Buna karşın, portföy yönetimi gibi bazı değişken bileşenleri dışarıda bırakan "piyasa çekirdek PCE" verisi, üç aylık yıllıklandırılmış bazda %2,26 seviyesine gerileyerek enflasyonda yumuşama sinyali verdi.

GÖZLER İSTİHDAM VE ISM VERİLERİNDE

UBS’ye göre Fed’in faiz yol haritasında belirleyici olacak en kritik veri, açıklanacak olan Ağustos ayı istihdam raporu. Temmuz’da özel sektör istihdamının 23 bin azalmasının ardından Ağustos’ta sadece 45 binlik sınırlı bir artış ve işsizlik oranının %4,1’den %4,2’ye yükselmesi bekleniyor.

Zayıf bir istihdam tablosunun Fed üzerindeki faiz artırma baskısını hafifletebileceği düşünülüyor. Ayrıca önümüzdeki ISM imalat ve hizmet anketleri ile "ödenen fiyatlar" bileşeni de maliyet baskılarını ölçmek açısından yakından izlenecek.

PİYASA NASIL ETKİLENİR?

Fed’in faizleri artırmayıp sabit tutması veya 2027’de indirime gitmesi durumunda altın, gümüş ve dolar cephesinde yaşanabilecek muhtemel gelişmeler...

Dolar Üzerindeki Etkisi:

Piyasa şu an yüksek faiz ve yeni faiz artışlarını fiyatladığı için Dolar Endeksi güçlü duruşunu koruyor. Ancak UBS’in öngördüğü gibi Fed faiz artırmaz ve ileride indirime gideceğinin sinyalini verirse, ABD dolarının küresel para birimleri karşısındaki cazibesi azalabilir ve dolar üzerindeki baskı artabilir.

Altın ve Gümüş Üzerindeki Etkisi:

Faizlerin yüksek kalması veya artması, faiz getirisi olmayan altın ve gümüş gibi değerli metaller üzerinde baskı oluşturur. Ancak Fed'in pas geçmesi ve faiz indirim sürecinin kapısını aralaması durumunda, faiz baskısından kurtulan altın ve gümüş için bu durum oldukça olumlu bir rüzgar yaratabilir.

Tahvil Fırsatı ve Risk Yönetimi:

UBS, kısa vadeli faiz artışı riskine rağmen yatırımcılara tahvil piyasasını işaret ediyor. Banka, 2-5 yıl vadeli yüksek kaliteli tahvillerdeki mevcut yüksek getirilerin zaman kaybetmeden sabitlenmesini öneriyor.

Bu hamlenin hem hisse senedi risklerini dengeleyeceğini hem de ileride faizler düştüğünde daha düşük getirilerle karşı karşıya kalma riskini azaltacağını belirtiyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.