Altın ve doları olan yatırımcıların gözü kulağı dev bankadan gelen son dakika açıklamasında! Küresel finans piyasalarının en büyük oyuncularından JPMorgan, ABD Merkez Bankası’na (Fed) yönelik beklentilerini revize ederek faiz artışı tahminini öne çekti.

Fed yönetiminin enflasyonla mücadelede net bir yol haritası sunamaması ve oluşan güven tartışmaları nedeniyle ilk faiz artışının Aralık 2026'da gerçekleşebileceğini belirten banka, bu durumun piyasa dengelerini değiştireceği uyarısında bulundu.

JPMorgan, Fed'in temmuz toplantısının ardından ilk faiz artışına ilişkin beklentisini 2027'nin ikinci yarısından Aralık 2026'ya revize etti.

Banka, bu değişikliğin piyasa baskısından değil, Fed'in güvenilirliğine ilişkin değerlendirmelerden kaynaklandığını ifade etti.

FAİZ POLİTİKASINA YÖNELİK BEKLENTİLERDE BELİRSİZLİĞE ELEŞTİRİ

JPMorgan ABD Başekonomisti Michael Feroli, Fed Başkanı'nın basın toplantısında enflasyonla mücadele konusunda nasıl bir yol izleneceğini yeterince net ortaya koyamadığını belirtti.

Feroli, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin Fed'in temel enflasyon göstergesi olmaya devam edip etmeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin de arttığını söyledi.

JPMorgan, tahmin değişikliğinin Fed'e yönelik bir "güvenilirlik uyarısı" olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bankaya göre, Fed Başkanı'nın belirsiz yönlendirmesi, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin fiyat istikrarını sağlamak amacıyla daha erken faiz artırımı gerektiği görüşünü benimsemesine neden olabilir.

PİYASA NASIL ETKİLENİR?

JPMorgan’ın Fed için faiz artışı beklentisini öne çekmesi, piyasalarda para politikasının tahmin edilenden daha erken sıkılaşacağı beklentisini meydana getirebilir.

Faizlerin erken yükselmesi, ABD devlet tahvili getirilerini artırarak ABD Doları’nı küresel ölçekte daha cazip bir yatırım aracı haline getirir. Bu durum, dolar endeksinin değer kazanmasına ve diğer para birimleri karşısında güçlenmesini hızlandırabilir.

Ayrıca doların güçlenmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını yabancı yatırımcılar için pahalılaştırarak talebi düşürür ve altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskıyı artırabilir.

Ancak raporda dikkat çekilen "Fed’in güvenilirlik kaybı ve enflasyon belirsizliği" altının düşüşünü sınırlandırabilecek önemli bir detaydır. Eğer piyasalar enflasyonun kontrolden çıkacağına inanırsa, altın faiz baskısına rağmen uzun vadede güvenli liman olarak talep görmeye devam edebilir.

Özetle, bu gelişmenin piyasadaki ilk ve doğrudan yansıması doların güçlenmesi, altının ise kısa vadede baskı altında kalması yönünde fiyatlanabilir.

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