Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, yatırımcısına zor anlar yaşatıyor. 25 Ağustos’ta zirveye tırmanan altın, sadece 21 gün içinde yaşanan sert düşüşle dikkat çekti.

21 GÜNLÜK BÜYÜK KAYIP

25 Ağustos’ta 7 bin 263 TL seviyesinden gram altın alan bir yatırımcı, fiyatların 15 Eylül itibarıyla 6 bin 633 TL’ye gerilemesiyle gram başına 630 TL zarar etti.

Küresel piyasalarda da benzer bir tablo hakim. 25 Ağustos’ta 4 bin 698 dolar seviyesini gören ons altın, bugün 4 bin 254 dolara düşerek 21 günde 444 dolar değer kaybetti.

Her gün yeni bir hareketliliğin yaşandığı altın piyasasında, yaşanan bu hızlı geri çekilme son dönemde alım yapan yatırımcılar için belirgin bir kayba yol açtı.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Piyasada tüm gözler yarın açıklanacak olan faiz kararına çevrildi. Fed, faiz kararını yarın TSİ 21.00'de açıklayacak.

Finans piyasalarında Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmesi güçlü şekilde fiyatlanıyor.

Fakat piyasa uzmanlarına göre altın açısından asıl kritik nokta faiz kararından çok Fed Başkanı Kevin Warsh’ın vereceği mesajlar olacak.

Altın, enflasyona ve jeopolitik risklere karşı güvenli liman olarak görülse de faizlerin yükselmesi değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

*BU HABERDEYER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.