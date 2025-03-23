Altın artan jeopolitik gerginlikler ve ABD'nin ithalat vergileri ile zorlanmadan 3 bin dolar seviyesini gördü. Altının onsu haftayı 3 bin 28 dolardan kapatarak zirve takibini devam etti. Altının gramı ise serbest piyasada 3 bin 679 liradan alıcı buldu.

Danimarkalı finans devi Saxo Bank ise altın tahminini yukarı yönlü revize etti. Fiyatlarda kısa vadeli oynaklık öngörülürken, Saxo Bank 2025 altın fiyat tahminini ons başına 3300 ABD dolarına çıkardı.

Australian Resources and Investment haberine göre Saxo Bank'ın emtia stratejisti Ole Hansen, altının yükselişini yönlendiren çok sayıda faktörün olduğunu ve bunlardan bazılarının altının gidişatı üzerinde kalıcı etkiler oluşturabileceğini belirtti.

Hansen merkez bankalarının altın rezervlerine dikkat çekerek, "Başta gelişmekte olan piyasalardakiler olmak üzere, merkez bankaları son üç yıldır üst üste yılda 1000 tondan fazla altın satın aldılar" açıklamasında bulundu.

ALTIN KORUYUCU FAKTÖR

Ole Hansen sözlerini şu şekilde devam etti:

“Altın, tarihsel olarak değer saklama rolü ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde fiyatını tutma eğilimi nedeniyle mali borç endişelerine karşı bir koruna aracı olarak görülüyor. Geçtiğimiz 25 yılda, özellikle ABD'de, hükümet borç seviyeleri patlama yaşadı. Bu durum, eninde sonunda bir krize yol açabileceği endişelerini artırdı. Bunun gerçekleşmesi halinde altın, krizin sonuçlarına karşı bir koruma görevi görecek.

Altın, ABD'deki faiz indirimi döngülerinde iyi performans gösterme eğiliminde. ABD Merkez Bankası (Fed) şimdilik ara vermiş olsa da, ABD ekonomisinin kötüleşen görünümü, bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla faiz indirimi beklentilerini artırdı. Devlet borç seviyeleri, özellikle ABD'de patlama yaşadı ve bunun eninde sonunda bir krize yol açabileceği endişelerini artırdı. Bu durumda altın, krizin sonuçlarına karşı koruma görevi görecek."