Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de, Antalya-Alanya D400 kara yolu üzerinde bulunan bir oto galerinin önünde gece saatlerinde filmleri aratmayan bir kundaklama olayı yaşandı.

ELİNDE BENZİN BİDONUYLA GELDİ, ARAÇLARI BİR BİR YAKTI

Gece saatlerinde galeri önüne elinde benzin bidonuyla gelen S.K., park halindeki 6 otomobilin üzerine benzin dökerek araçları ateşe verdi. Alevlerin yükselmesiyle birlikte şüpheli hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak ateşe verilen 6 otomobil de tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

KUNDAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin elindeki bidonla araçların üzerine rahat tavırlarla benzin döktüğü, ardından otomobilleri tutuşturup hızla uzaklaştığı net bir şekilde yer aldı.

ALIŞVERİŞ HUSUMETİ ÇIKTI, ŞÜPHELİ KENDİSİ TESLİM OLDU

Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın ardından şüpheli S.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek suçunu itiraf etti ve teslim oldu.

Yapılan ilk incelemelerde S.K. ile oto galerinin sahibi arasında daha önceden bir alışveriş nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.