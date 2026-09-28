ABD’de basılan ilk yarım dolarlardan biri olan 1794 tarihli “Flowing Hair Half Dollar”, nümismatik piyasasında yüksek fiyatlara ulaşan madeni paralar arasında bulunuyor. Nadir örneklerden biri 250 bin dolara alıcı buldu.

YALNIZCA 23 BİN 464 ADET BASILDI

1794 tarihli yarım dolar, ABD'nin erken dönem madeni paraları arasında yer alıyor. “Flowing Hair” olarak bilinen tasarıma sahip 50 sentlik madeni paradan yalnızca 23 bin 464 adet basıldı. Aradan geçen 2 yüzyılı aşkın sürenin ardından günümüze ulaşan örneklerin korunma durumu, değerlerinin belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Özellikle yüksek kondisyona sahip örnekler koleksiyon piyasasında daha yüksek fiyatlara ulaşabiliyor.

BU MADENİ PARA NASIL ANLAŞILIYOR?

Paranın ön yüzünde dalgalanan saçlarıyla Özgürlük figürü bulunuyor. Figürün çevresinde 15 yıldız yer alırken üst bölümde “LIBERTY”, alt bölümde ise 1794 basım tarihi görülüyor. Arka yüzde ise bir çelengin içerisinde kartal figürü bulunuyor. Çevresinde Amerika Birleşik Devletleri’ni ifade eden yazı yer alıyor. Bu ayrıntılar, 1794 tarihli yarım doların temel tasarım özelliklerini oluşturuyor.

YÜKSEK KONDİSYONLU ÖRNEKLERİ ÇOK NADİR

Nümismatik kayıtlarına göre bu paralardan yalnızca 5 örnek MS 62 seviyesinde sertifikalandırıldı. Günümüze ulaşan diğer örneklerin sayısı ve korunma durumları ise farklılık gösteriyor. Yüksek kondisyondaki örneklerde yüzey parlaklığı, renk tonları ve aşınma miktarı değerlendirmeye alınıyor. Paranın temizlenip temizlenmediği, hasar görüp görmediği ve orijinalliği de piyasa değerini doğrudan etkiliyor.

NEDEN 12 MİLYON LİRADAN FAZLA EDİYOR?

1794 tarihli yarım doların değerinde sınırlı sayıda basılması, ABD'nin ilk dönem madeni paralarından olması ve yüksek kondisyondaki örneklerinin çok az bulunması etkili oluyor. 250 bin dolarlık satış fiyatı ise her 1794 tarihli 50 sentlik paranın aynı değerde olduğu anlamına gelmiyor. Madeni paranın kondisyonu, nadirliği ve sertifikasyon derecesi satış fiyatında belirleyici oluyor.