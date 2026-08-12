Yıllardır bir köşede unuttuğunuz kumbaranızdaki eski bozuk paralar, düşündüğünüzden çok daha değerli olabilir. Nadir bulunan ve özellikle hatalı basılan eski madeni paralar, nümizmatik dünyasında devasa rakamlara alıcı buluyor.

GoBankingRates’in aktardığı bilgilere göre, "Lincoln Buğday Başaklı" olarak bilinen özel bir ABD senti, Heritage Auctions müzayedesinde tam 840.000 dolara (40 milyon 115 bin liraya) el değiştirdi. Uzmanlar, koleksiyonerlerin peşinden koştuğu bu nadir parçaları tespit etmenin yollarını paylaştı.

SAVAŞ DÖNEMİNE AİT BÜYÜK BİR HATA

İkinci Dünya Savaşı’nın en kızgın zamanlarında ABD, mühimmat ve askeri teçhizat üretiminde bakır ihtiyacını karşılayabilmek için radikal bir karar aldı. ABD Darphanesi, 1 sentlik paraların üretimini bakırdan çinko kaplı çeliğe kaydırdı. Üretim sırasında basım makinesinde unutulan birkaç eski bronz pul, madeni para tarihinin en büyük hatalarından birine yol açtı. Çelik yerine yanlışlıkla bronzdan basılan ve piyasaya sürülmemesi gereken bu 1943 tarihli sentler, günümüzde Amerikan tarihinin en değerli hatalı basımları kabul ediliyor. Dünyada bu nadir parçadan 20 adetten fazla olmadığı tahmin ediliyor.

BİR DİĞER EFSANE

Madeni para dünyasındaki tek milyon dolarlık hata 1943 senti ile sınırlı değil. Nümizmatik tarihinin en gizemli ve değerli paralarından biri de 1913 Liberty Head Nikeli olarak biliniyor.

1913 yılında ABD Darphanesi, "Liberty Head" tasarımını bırakıp "Buffalo Nikeli" tasarımına geçiş yaptı. Ancak yetkisiz bir darphane çalışanının resmi onay olmadan 1913 kalıbıyla sadece 5 adet Liberty Head nikeli bastığı ortaya çıktı. Yıllarca varlığı gizlenen ve ancak 1920'lerde gün yüzüne çıkan bu 5 nadir parçadan biri, geçtiğimiz yıllarda düzenlenen müzayedelerde 4,5 milyon doların üzerinde bir fiyatla alıcı bularak rekor kırdı.